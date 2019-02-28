Torbalı'da 5 Bin Evin Elektrik İhtiyacı Güneşten Sağlanıyor

İZMİR'in Torbalı ilçesinde 300 dekarlık alana kurulan güneş enerjisi tarlasından günde 5 bin evin ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretiliyor.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde 300 dekarlık alana kurulan güneş enerjisi tarlasından günde 5 bin evin ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretiliyor.



Tesisin, saatte ürettiği 12 megavat elektrik ise bir elektrik dağıtım şirketine satılıyor.



Torbalı'nın kırsal Göllüce ile Bülbüldere mahalleleri arasında kalan 300 dekarlık alana bir yıl önce, bir enerji firması ile bir inşaat şirketi tarafından 80 milyon lira harcanarak güneş enerjisi tarlası kuruldu. 8 yılda maliyetini karşılaması beklenen, doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde toplam 40 bin güneş paneli bulunan tesiste üretilen elektrik, doğrudan ana akıma transfer edilerek kullanıma sunuluyor. Tesiste 1 saat içinde üretilen 12 megavatlık elektrik ise bir dağıtım şirketine satılıyor. Tesiste, doğaya zarar vermeyen en büyük yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen güneş enerjisi ile üretilen elektrik ile dışa bağımlılık da azaltılırken, günde 5 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanmış oluyor.



Tesisin kurulum, bakım ve kontrol sorumlusu Ramazan Sarı, "Doğa için en uygun üretim yöntemi olan güneş enerjisi ile elektrik üretiyoruz. İlk kurulumda maliyetli olan ancak kısa sürede kar edilebilen bu sistemden minimum 30-35 yıl yararlanılabiliyor. Bu süreden sonra paneller kullanılamaz hale gelmiyor, sadece veriminde ufak düşüşler yaşanıyor. Bu tesisleri genellikle bu saha gibi tarıma elverişli olmayan arazilere kuruyoruz. İzmir'in en büyük güneş tarlası sahalarından biri Torbalı'daki bu tesisimiz. Hem doğaya zarar vermeden üretim yaptığımız hem de dışa bağımlılığı azalttığımız için mutluyuz" dedi.



- İzmir

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