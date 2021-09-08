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Torbalı'da 7 Eylül coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Torbalı'da 7 Eylül coşkuyla kutlandı

08.09.2021 10:59
Torbalı'da 7 Eylül coşkuyla kutlandı, System.String[]

Torbalı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı bu yıl da 6 gün süren bir dizi etkinliklerle kutlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kurtuluş Şenliklerinin galasını ise Hayko Cepkin yaptı.

Torbalı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı bu yıl da bir dizi etkinlikle kutlandı. Torbalı Belediyesinin düzenlediği 7 Eylül Kurtuluş Şenliklerine ilgi yoğun olurken, kutlamalar dün sabah Atatürk Anıtı'na Torbalı Belediye Başkanlığı çelenginin konulmasıyla başladı. Hemen ardından Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirilen Kutlama Programı'nda Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin günün anlam ve önemini anlatan konuşma gerçekleştirirken, etkinlikler ilçede gün boyu devam etti. Torbalı'da 2 Eylül Perşembe günü başlayan ve 6 gün süren Kurtuluş Şenliklerinde ise kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler de yer aldı. Şenliklerde Hayko Cepkin, Lara, Narkoz,İnanç Alankuş gibi isimler sahne alırken, Kadının Gücü Parkeye adlı Voleybol Turnuvası ve Allstar 3X3 Sokak Turnuvası düzenlendi. Ayrıca tiyatro ve Türk Halk Müziği etkinliklerinin de olduğu kutlamalarda vatandaşlar etkinliğe doydu.

VOLEYBOL TURNUVASININ ŞAMPİYONU GÖZTEPE OLDU

Kurtuluş Şenlikleri kapsamında düzenlenen ve Torbalı Belediyespor, Göztepe ve Gelişim Koleji'nin katıldığı Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu Göztepe oldu. İki maçı da kazanan Göztepe'ye kupa ve madalyasını Merhum Belediye Başkanı İsmail Uygur'un eşi Afet Uygur verdi. Öte yandan turnuvayı ikinci ve üçüncü tamamlayan kulüplere de kupa ve madalya verildi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Göztepe Kulübü Teknik Direktörü İlker Alkan, "Çok güzel bir turnuva oldu. Turnuvaya katılmamızı sağlayan Torbalı Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bizi çok güzel ağırladılar. Biz de bu turnuvayla takımımızın son durumunu görmüş olduk. Rakiplerimize göre bir üst ligdeyiz fakat mücadeleler kıran kırana geçti. Torbalı Belediyesi'ni düzenlemiş oldukları turnuva için teşekkür ederiz. Umarım düzenlenen turnuva ile Torbalı'da voleybola olan ilgi daha da artar ve Torbalı'da bir voleybol ilçesi olur" ifadelerini kullandı. Torbalı Belediyesi ise turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek başarılar diledi.

ALLSTAR 3X3 SOKAK TURNUVASI'NA YOĞUN İLGİ OLDU

Konser ve gösterilerin yanı sıra bu yıl şenlikler kapsamında sportif faaliyetler de geniş yer tuttu. Bu kapsamda düzenlenen Allstar 3X3 Sokak Turnuvası'na yoğun ilgi oldu.Takımlar yaş gruplarına göre turnuvada yarışırken, çok özel bir isim de turnuvada oynadı. İki defa sokak basketbolunda dünya şampiyonu olan Kıvanç Dinler, turnuvada boy gösterdi. Hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çekilen Dinler, Torbalı Belediyesi'ne düzenlemiş olduğu turnuva için teşekkür etti. Öte yandan turnuvayı dereceyle bitiren takımlara kupa, madalya ve para ödülü verildi.

LARA, NARKOZ, İNANÇ ALANKUŞ VE HAYKO CEPKİN…

Torbalı'da 6 gün süren Kurtuluş Şenlikleri kapsamında birçok ünlü isim de sahne aldı. İlk olarak 3 Eylül Cuma günü Lara sahne alırken vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi. 5 Eylül Pazar günü ise İzmir'in önemli gruplarından Narkoz ilçe halkıyla buluştu. 6 Eylül Pazartesi günü ise İnanç Alankuş sahne aldı. Son olarak 7 Eylül'de ise Türkiye'nin en önemli sanatçılarından bir tanesi olan Hayko Cepkin, Yedi Eylül Stadı'nda hayranlarıyla buluştu. Binlerce kişinin takip ettiği konserde açıklamalarda bulunan Hayko Cepkin, "Torbalı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun. Bu sebeple bizim bu güzel ilçede sahne almamızı sağlayan Torbalı Belediyesi'ne ve Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TEKİN'DEN TEŞEKKÜR

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Torbalı'nın kurtuluşunu kutlayarak yaptığı açıklamada "İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun. 2 Eylül Perşembe günü başladığımız kutlamalar, ilçe halkının katılımı ile dolu dolu geçti. Kurtuluş kutlamalarımızı ise değerli sanatçımız Hayko Cepkin konseri ile sonlandırıyoruz. Muhteşem bir gala oldu. Kendisine ve buraya gelerek bizleri yalnız bırakmayan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Torbalı'da 7 Eylül coşkuyla kutlandı

Hayko Cepkin, Hisarcık, Torbalı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Torbalı'da 7 Eylül coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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