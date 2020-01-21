Torbalı'da açılan meslek fabrikası ilk meyvelerini verdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü meslek fabrikası projesinin hayata geçmesinin ardından kurslar başlarken, sepetçilik kursuna katılan kursiyerler, atık kağıt ve gazetelerden sepet örerek bunu meslek haline getirdi.



Torbalı'da, hem işsizliğe hem de sanayi kuruluşları ile diğer meslek dallarında yaşanan kalifiye eleman sorununu ortadan kaldırmak için Torbalı Belediyesi düğmeye basmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalayan Torbalı Belediyesi, ilçede meslek fabrikasının açılmasını sağladı. Proje kapsamında ilk olarak sepetçilik ve düz dikiş makinesi kursları açıldı. Bu kapsamda sepetçilik kursu sona erdi ve meslek fabrikası ilk mezunlarını verdi. Sepetçilik kursuna katılan kursiyerler, atık kağıt ve gazetelerden sepet örerek bunu meslek haline getirdi. Sepetçilik kursuna katılan kursiyerlerin, kısa zaman içinde de sertifikalarını teslim alacağı öğrenildi.



Öte yandan, meslek fabrikasında düz dikiş makinesi kursu ise devam ediyor. Burada başta Torbalı sanayisi olmak üzere tekstil firmalarının önem verdiği makineciler yetiştiren Torbalı Belediyesi, gerekli tüm imkanları kursiyerlere sağladı. Kısa sürede makineyi kullanan, kesim yapmaya başlayan ve dikiş alanında kendini geliştiren kursiyerler, sertifikalarını aldıktan sonra Torbalı Belediyesi referansıyla ilçedeki tekstil kuruluşlarında iş başı yapacak. Hem meslek öğrenen hem de iş bulma alanı genişleyen kursiyerlerin bu kurslara devam zorunluluğu bulunuyor. Öte yandan, kursları için başvuruların devam ettiği, bilgisayarlı muhasebe, kuaförlük, manikür-pedikür, overlok-reçme, düz dikiş, dünya kahveleri, ön muhasebe ve bilgisayar operatörlüğü kursları için başvuruların Çaybaşı'daki Torbalı Belediyesi Hizmet Binasına yapıldığı belirtildi. - İZMİR