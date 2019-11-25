Torbalı'da Atatürk silüeti sürprizi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, belediye binası önünde bulunan meydana Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'da çekilen fotoğrafının özel tasarımlı silüeti konuldu. Silüet, vatandaşlar tarafından ilgi gördü.



Torbalı ilçesindeki vatandaşlar, hafta sonu sürprizle güne başladı. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un talimatıyla, belediye binası önünde bulunan meydana Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'da çekilen fotoğrafının özel tasarımlı silüeti konuldu. Özel tasarıma sahip olan lazer kesimli 6 metre uzunluğundaki Atatürk silüeti, ilçe sakinlerinden tam not aldı. Akşamları led ışıklarla aydınlatılan ve görsel olarak büyük dikkat çeken silüetin fotoğrafını çekmek için vatandaşlar adeta birbiri ile yarıştı.



Öte yandan, Torbalı Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarından "Özgürlüğümüzün imzasını bağrımıza bastık" notuyla paylaşılan silüetin fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum yağdı.



Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, "Atatürk hepimizin ortak değeri. Başkanımız İsmail Uygur'un talimatıyla estetik ve modern bir çalışmayı hayata geçirdiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı. - İZMİR