Son Dakika Haberleri: Torbalı'da atların ölüme terkedildiği iddiası
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Torbalı'da atların ölüme terkedildiği iddiası

1 saat önce

Torbalı Çiftçi Malları Koruma Başkanı Özkan Burgaz, Kuşçuburnu'nda yem ve su verilmeden ölüme terkedildiği iddia edilen atların sahiplerine ulaşıldığını, hayvanların ölüme terkedildiği iddiasının doğru olmadığını öne sürdü.

Torbalı'da atların ölüme terkedildiği iddiası, System.String[]
Torbalı Çiftçi Malları Koruma Başkanı Özkan Burgaz, Kuşçuburnu'nda yem ve su verilmeden ölüme terkedildiği iddia edilen atların sahiplerine ulaşıldığını, hayvanların ölüme terkedildiği iddiasının doğru olmadığını öne sürdü.
Burgaz, yaptığı açıklamada İZBAN Kuşçuburnu İstasyonu yakınındaki arazide bulunan atların, hurdacılıkla uğraşan kişilere ait olduğunu belirtti.
Sahiplerinin başka bir yer bulamadıkları için atları buraya bağladıklarını, su ve yem ihtiyaçlarını karşıladıklarını savunduklarını aktaran Burgaz, "Atların sahiplerine ulaştık. Gereken yapılıyor. Sadece Kuşçuburun'da değil Çaybaşı ve Pancar'da da benzer durumlar sürekli yaşanıyor. Bu atlar su kanallarının yanına veya Hazine arazilerine bağlanmış durumda." dedi.
Burgaz, bazı at sahiplerine tarım arazilerine zarar verdikleri gerekçesiyle ceza kestiklerini de sözlerine ekledi.
Torbalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:09 Kaynak: AA
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