İZMİR TORBALI'DA BAŞKANLIK SEÇİMİNİN KAZANANI, CHP'Lİ MİTHAT TEKİN OLDU - Son Dakika

İZMİR TORBALI'DA BAŞKANLIK SEÇİMİNİN KAZANANI, CHP'Lİ MİTHAT TEKİN OLDU

27.04.2021 17:50

İZMİR'in Torbalı ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur'un yaşamını yitirmesinin ardından belediye meclis üyeleri, başkan seçimi için bir araya geldi.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur'un yaşamını yitirmesinin ardından belediye meclis üyeleri, başkan seçimi için bir araya geldi. 31 meclis üyesinin oy kullandığı seçimin üçüncü turunda 17 oy alan CHP'li aday Mithat Tekin, başkan seçildi. Rakibi AK Parti'li Özgür Erman Çağlar ise 14 oy aldı.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 27 Nisan Salı günü saat 14.00'te yeni başkanın seçilmesi için belediye meclis üyelerinin toplanmasına karar verdi. Belediye başkanının belirlenmesi için düzenlenen seçim, Torbalı Belediyesi Meclis Salonu'nda tek oturumda gerçekleştirildi. Oylama, Torbalı Belediye Başkan Vekili Özkan Yıldız'ın başkanlığında yapıldı. Oy verme işleminin gerçekleştirildiği salonda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de hazır bulundu. Belediye meclisinde CHP'nin 18, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2, DEVA Partisi'nin 1 meclis üyesi bulunuyor.

Birden fazla adayın adının geçtiği CHP'de, son yapılan toplantı ile İsmail Uygur'un ölümünden önce vekaleti bıraktığı Mithat Tekin, aday olarak belirlendi. CHP'nin adayını belirlemesinin ardından AK Parti de aday çıkarma kararı aldı. 'Cumhur ittifakı' adayı olarak AK Parti'li Özgür Erman Çağlar gösterildi. 31 üyenin bulunduğu mecliste 1 üyesi bulunan DEVA Partisi ise 'millet ittifakı'nın yanında yer aldı.

SEÇİM 3 TURDA SONUÇLANDI

Meclis üyeleri, alfabetik sıraya göre oy kullanmak üzere kabine çağırıldı. Gizli oyla yapılan seçimin ilk iki turunda üye tam sayısının 3'te 2 ve 3'üncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu arandı. 17 meclis üyesine tekabül eden 3'üncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için 4'üncü oylamanın yapılacağı belirtildi. Yeni belediye başkanı, mecliste yapılan gizli oylamada seçildi.

İLK TURDA CHP'DEN 3 FİRE

Birinci tur için oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sayıma geçildi. Kullanılan ve geçersiz oy sayısının 31 olarak belirlendiği seçimin ilk turunda 'millet ittifakı' adayı CHP'li Mithat Tekin 16 oy alırken, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Özgür Erman Çağlar 15 oy aldı.

Seçimde ilk tur oylamasının ardından AK Parti grubu, sandığın dibinin görülmesini ve sallanmasını istedi. AK Parti'li aday Çağlar'ın sandığın sallanması yönündeki ısrarı üzerine kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından sandık sallandı ve oylar sayılmaya başlandı. AK Parti'li Çağlar, oy verme sırasında CHP grubu tarafından verilen oyların fotoğrafının çekildiğini ve 'WhatsApp' ile gönderildiğini, böylelikle üyelerin baskı altına alındığını iddia etti. Çağlar, telefon ile kabine girilmesinin devam etmesi durumunda kendilerinin de telefonla içeri gireceklerini belirterek, mahkemeye gidebileceklerini söyledi. CHP grubu adına konuşan Yıldırım Baydemir, 'telefonla oy çekme' iddiasını reddetti. Seçim, daha sonra kaldığı yerden devam etti. Ara verilmeden ikinci tur için oylama işlemine geçildi. İkinci turda kullanılan oylar sonucunda ise Mithat Tekin'in oy sayısı 17 olurken, Özgür Erman Çağlar 14 oy aldı. Bu durumda 3'üncü turda da aynı oy oranının çıkması üzerine Mithat Tekin 4'üncü tura gerek kalmaksızın, başkan seçildi. Salondan çıkar çıkmaz açıklama yapan CHP'li Mithat Tekin, "Meclis üyeleri ve büyükşehir belediyemizle beraber merhum başkanımızın kaldığı yerden Torbalı'da onun projelerini devam ettireceğiz. Allah utandırmasın, diyorum. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İZMİR TORBALI'DA BAŞKANLIK SEÇİMİNİN KAZANANI, CHP'Lİ MİTHAT TEKİN OLDU
İZMİR TORBALI'DA BAŞKANLIK SEÇİMİNİN KAZANANI, CHP'Lİ MİTHAT TEKİN OLDU
İZMİR TORBALI'DA BAŞKANLIK SEÇİMİNİN KAZANANI, CHP'Lİ MİTHAT TEKİN OLDU
İZMİR TORBALI'DA BAŞKANLIK SEÇİMİNİN KAZANANI, CHP'Lİ MİTHAT TEKİN OLDU
İZMİR TORBALI'DA BAŞKANLIK SEÇİMİNİN KAZANANI, CHP'Lİ MİTHAT TEKİN OLDU
İZMİR TORBALI'DA BAŞKANLIK SEÇİMİNİN KAZANANI, CHP'Lİ MİTHAT TEKİN OLDU
İZMİR TORBALI'DA BAŞKANLIK SEÇİMİNİN KAZANANI, CHP'Lİ MİTHAT TEKİN OLDU
İZMİR TORBALI'DA BAŞKANLIK SEÇİMİNİN KAZANANI, CHP'Lİ MİTHAT TEKİN OLDU
İZMİR TORBALI'DA BAŞKANLIK SEÇİMİNİN KAZANANI, CHP'Lİ MİTHAT TEKİN OLDU
İZMİR TORBALI'DA BAŞKANLIK SEÇİMİNİN KAZANANI, CHP'Lİ MİTHAT TEKİN OLDU
İZMİR TORBALI'DA BAŞKANLIK SEÇİMİNİN KAZANANI, CHP'Lİ MİTHAT TEKİN OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi, İsmail Uygur, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR TORBALI'DA BAŞKANLIK SEÇİMİNİN KAZANANI, CHP'Lİ MİTHAT TEKİN OLDU - Son Dakika


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