Son Dakika Haberleri: Torbalı'da Binlerde Dekar Tarım Alanı Sular Altında Kaldı

Torbalı'da Binlerde Dekar Tarım Alanı Sular Altında Kaldı

1 saat önce

İZMİR'de etkili olan sağanak sonrası, Torbalı'da binlerce dekar alan sular altında kaldı.

Torbalı'da Binlerde Dekar Tarım Alanı Sular Altında Kaldı, System.String[]
İZMİR'de etkili olan sağanak sonrası, Torbalı'da binlerce dekar alan sular altında kaldı. Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, ilçede 64 bin dekar tarım alanının selden etkilendiğini, bunun 10 bin dekarının ise ekili ve dikili alanlardan oluştuğunu söyledi.

Geçen hafta İzmir'i etkisi altına alan sağanak, kentte hayatı her alanda olumsuz etkiledi. Günlük yaşamı zorlaştıran sağanak, İzmir'deki tarım alanlarında da zarara yol açtı. Torbalı'da binlerce dekarlık tarım alanı sular altında kaldı. Yağış sonrası tarlalar göllere dönüştü. Çiftçiler olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşadı.

Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, ilçede 64 bin dekar alanın sular altında olduğunu açıkladı. Ekili ve dikili alanlarda üreticinin büyük zararının bulunduğunu söyleyen Girgin, "Ekili ve dikili alanlar sular altında kaldı. Bu nedenle zarar tespiti tam olarak yapılamıyor. Sular çekildikten sonra tam olarak zarar tespit çalışması yapılacak" dedi.

Yağışla 10 bin dekar ekili ve dikili alanın sular altında olduğunu belirten Girgin, şuana kadar 100 kişinin zararın tespit edilmesi için başvuruda bulunduğunu söyledi. Girgin, sular altında kalan alanlarda genelde buğday ve arpanın yanısıra kışlık sebze ve meyvelerin ekili olduğunu açıkladı. Çiftçilerin büyük  zararının olduğunu, zararın hükümet tarafından karşılanması gerektiğini ifade eden Yılmaz Girgin, "Çiftçilerimizin mağdur olmasını istemiyoruz. Yaşanan şey bir doğal afet. Burası da doğal afet bölgesi ilan edildi. Üreticinin mağduriyetinin biran önce giderilmesini istiyoruz" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:55 Kaynak: DHA

İzmir, Torbalı, Ekonomi
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