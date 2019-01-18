Son Dakika Haberleri: Torbalı'da Çamur Deryasına Dönen Mahalleler Temizleniyor

Torbalı'da Çamur Deryasına Dönen Mahalleler Temizleniyor

2 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, su baskınlarından etkilenen mahallelerde temizlik çalışması başlarken, çamur deryasına dönen cadde ve sokaklar yıkama ve süpürme araçlarıyla temizlendi.

Torbalı'da Çamur Deryasına Dönen Mahalleler Temizleniyor, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesinde, su baskınlarından etkilenen mahallelerde temizlik çalışması başlarken, çamur deryasına dönen cadde ve sokaklar yıkama ve süpürme araçlarıyla temizlendi.

Son 35 yılın en yoğun yağmurunu gören ilçenin bazı mahallelerinde su baskınları yaşanmıştı. Hafta sonu tüm ekipleri ile birlikte teyakkuza geçen Torbalı Belediyesi, evinde mahsur kalan bazı vatandaşları iş makineleri yardımıyla kurtarmış ve baskın yaşanan evlerdeki sular tahliye edilmişti. Dere ve kanallardaki taşkınların önüne geçilmesi için iş makinelerini devreye sokan belediye, bu kezde uzak mahallelerde su baskınlarından etkilenen noktaların temizliğine başladı.

Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Pamukyazı ve Subaşı Mahalleleri'nde kapsamlı bir temizliğe girişti. Ekipler, su baskını yaşanan evlerin bahçelerini kepçe yardımı ile düzenledi. Suların çekilmesi ile çamur deryasına dönen cadde ve sokaklar, yıkama ve süpürme araçları ile temizlendi. Temizlik işlerine bağlı ekipler, cadde ve sokakları baştan aşağı süpürerek bölgenin eski haline dönmesini sağladı.

Su baskınından olumsuz etkilenen mahallelerde yaraları sarmak için tüm ekiplerinin seferber olduğunu söyleyen Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "İlçemiz son 35 yılın en yoğun yağmurunu aldı. Fetrek Çayı'nda yapılan ıslah çalışması ile ilçemizin büyük bir bölümünün sular altında kalmasının önüne geçtik; ancak ovanın alçak kısımlarında kurulmuş olan Pamukyazı ve Subaşı gibi mahallelerimizde bazı evlerde su baskınları yaşandı. Baskınların yaşandığı andan itibaren ekiplerimiz ile vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Hasarı en aza indirmek adına çalışmalar yaptık. Yağmurun ardından oluşan su ve çamur birikintilerini izole etmek için Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler mahallelerimizi baştan aşağı temizlemeye başladı. Bir kez daha doğal afetten zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve her zaman halkımızı yanında yer almaya devam edeceğimizi yineliyorum" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:05 Kaynak: İHA

İzmir, Torbalı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'den Tekrar Aday Olmak İçin CHP'ye Başvurdu Aziz Kocaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kaybedilirse İzmir'i terk etmek zorunda kalırım

Temiz Seçim Platformu Başkanı Yaşar Okuyan'ndan Stalin Hatırlatmalı İddia: Sülalemde 180 Yaşında Seçmen Var Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı, Ailevi Sebeplerden Dolayı Adaylıktan Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 13:11:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Torbalı'da Çamur Deryasına Dönen Mahalleler Temizleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]