Torbalı'da dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Torbalı'da dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (3) - Son Dakika

Torbalı'da dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (3)

6 saat önce

KATİL ZANLISININ KİMLİĞİ BELLİ OLDUİzmir Torbalı'da, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr.

Torbalı'da dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (3), System.String[]

KATİL ZANLISININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İzmir Torbalı'da, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in tabancayla öldürmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada, 2 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından, katil zanlısının kimliği de belirlendi. Katil zanlısının, Enver Y. (30) olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞ

Çok sayıda suçtan kaydı bulunan Enver Y.'nin, son olarak 'yağma' suçundan girdiği cezaevinden tahliye edildiği belirlendi. Katil zanlısının fotoğrafları, güvenlik güçlerine dağıtıldı. Polis ekiplerinin, Enver Y.'nin yakalanması için başlattığı operasyonlar sürüyor.


Devlet Hastanesi, Torbalı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:48 Kaynak: DHA
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