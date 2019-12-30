Torbalı'da dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Torbalı'da dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (4) - Son Dakika

Torbalı'da dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (4)

6 saat önce

OTELE GİRERKEN KAPÜŞONUYLA YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞİzmir Torbalı'da, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in tabancayla öldürmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, katil zanlısı olduğu belirlenen Enver Y.

Torbalı'da dehşet gecesi; İlçe Sağlık Müdürü ile bir doktorun eşi öldürüldü, polis ağır yaralı (4), System.String[]

OTELE GİRERKEN KAPÜŞONUYLA YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞ

İzmir Torbalı'da, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in tabancayla öldürmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, katil zanlısı olduğu belirlenen Enver Y.'nin, çifte cinayet sonrası gittiği, Yazıbaşı Mahallesi İzmir Caddesi'ndeki otelin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Enver Y.'nin, montunun kapüşonunu başına geçirerek, otele girdiği ve telaşlı olduğu görüldü. Enver Y.'nin, doğrudan resepsiyona yöneldiği ve bankoya parmaklarıyla vurarak, görevliyi çağırdığı anlar görüntülerde yer aldı. Enver Y.'nin, bir ara kapüşonunu çıkardığı; ancak güvenlik kamerasını fark edince tekrar başına geçirdiği anlar da görüntülere yansıdı. Görüntülerden Enver Y.'nin, otele saat 00.55'te giriş yaptığı belirlendi. Enver Y.'nin otele girişinden yaklaşık 15 dakika sonra da polislerin geldiği öğrenildi.

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir),


Devlet Hastanesi, Hatice Çarpar, Torbalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:22 Kaynak: DHA
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