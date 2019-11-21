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Torbalı'da develere havut giydirme töreni

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde 2 Şubat'ta yapılacak deve güreşleri öncesi develere havut girdirme töreni yapıldı.

Torbalı'da develere havut giydirme töreni, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde 2 Şubat'ta yapılacak deve güreşleri öncesi develere havut girdirme töreni yapıldı.

Kuşçuburun Mahallesinde kuşaklardır deve yetiştiriciliği yapan Yavaş Ailesinin evinde yapılan törende 7 deveye özel olarak hazırlanmış farklı renklerdeki havutlar, dualarla takıldı.

Havutları takılan develer adet gereği Kuşçuburun Mahallesi'nin sokaklarında bir süre gezdirildi.

Torbalı Deveciler Derneği Başkanı Mehmet Yavaş ilçede 5 yıl aradan sonra yapılacak deve güreşleri için ilçedeki deve besicilerinin havutları takmak için hazırlıklara başladığını, yaz aylarında çıkarılan havutların havaların soğuması ile takılmaya başlandığını söyledi.

İlçede en eski deve yetiştiricilerinden olan 81 yaşındaki Bekir Yavaş ise 3 yaşından bu yana devenin üzerinde olduğunu, dedesinin develeriyle Kurtuluş Savaşı'na katıldığını belirterek, "Devecilik geleneğinden ben ve oğullarım da kopamadı. 81 yaşıma geldim onlarsız tek günüm geçmiyor." dedi.

Torbalı, İzmir, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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