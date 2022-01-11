Torbalı'da fabrika işçilerine hatırlatma aşısı uygulanıyor - Son Dakika

Torbalı Ticaret Odası (TTO), İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle fabrika çalışanlarının 3. doz aşılarının uygulanması için çalışma başlattı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri ve oda binasında fabrika çalışanları hastaneye gitmeden aşı olmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, salgın döneminde sahada olduklarını ve her konuda üyelerine destek sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Salgın döneminde tedarik zincirinin durmaması için önemli çalışmalar yürüttüklerinin belirten Olgun, "Şu anda da aşı için kolları sıvadık, üyelerimiz ve fabrika çalışanlarımızın sağlığı için önemli bir çalışmaya imza atıyoruz. Esnafımız yeni bir kapanmayı kaldırmaz, herkes aşı olabilsin diye böyle bir çalışma başlattık." ifadelerini kullandı.

Koranavirüsün sürekli mutasyon geçirerek yeni varyantlar ile daha hızlı yayıldığını kaydeden Olgun, herkesi hatırlatma dozu aşılarını yaptırmaya davet etti.

Olgun, özverili çalışmaları nedeniyle İlçe Sağlık Müdürü Göksel Aslan'a ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.