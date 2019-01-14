Son Dakika Haberleri: Torbalı'da Fabrikada Kazan Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı (1)

Torbalı'da Fabrikada Kazan Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı (1)

13 dakika önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapan fabrikada kazan patladı, 1 işçi öldü, 1'i ağır, 3 işçi de yaralandı.

Torbalı'da Fabrikada Kazan Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı (1), System.String[]
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapan fabrikada kazan patladı, 1 işçi öldü, 1'i ağır, 3 işçi de yaralandı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:29 Kaynak: DHA

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