Son Dakika Haberleri: Torbalı'da Fabrikada Kazan Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı (2)- Yeniden

Torbalı'da Fabrikada Kazan Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı (2)- Yeniden

1 saat önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapılan fabrikada kazan patladı, 1 işçi öldü, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.

Torbalı'da Fabrikada Kazan Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı (2)- Yeniden, System.String[]
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapılan fabrikada kazan patladı, 1 işçi öldü, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.

Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bakır tozu üretimi yapılan fabrikada bugün saat 17.15'te, üç üretim kazanından biri, büyük bir gürültüyle patladı. Bu sırada kazanın yanında çalışan işçilerden Selçuk Çelebi yaşamını yitirirken, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.

Fabrikadaki diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Aziz Yıldız'ın durumunun ağır olduğu, duran kalbine müdahalede edildiği bildirildi.

Olay anında patlayan kazanın bulunduğu bölümde 11 işçinin çalıştığı öğrenildi. Şans eseri yara almadan kurtulan 7 işçi ise uzun süre yaşadıkları olayın şokunu üzerinden atamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:59 Kaynak: DHA

İşçi, Torbalı, 3. Sayfa
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