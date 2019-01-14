Son Dakika Haberleri: Torbalı'da Fabrikada Kazan Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı (3)

Torbalı'da Fabrikada Kazan Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı (3)

35 dakika önce

ÖLENLERİN SAYISI 2'YE ÇIKTIİzmir'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapan fabrikada yaşanan iş kazasında ağır yaralanan mühendis Aziz Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Torbalı'da Fabrikada Kazan Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı (3), System.String[]
ÖLENLERİN SAYISI 2'YE ÇIKTI

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapan fabrikada yaşanan iş kazasında ağır yaralanan mühendis Aziz Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın yaşamını yitirmesi ile birlikte ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Tedavileri süren diğer 2 işçinin ise durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:43 Kaynak: DHA

İzmir, Torbalı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'in Sivil Toplum Örgütleri, Kahramanmaraş'a Kültür Ziyaretinde Bulundu İzmir'de Bir Fabrikada Patlama Oldu, 2 İşçi Öldü, 2 İşçi Yarandı

Karın Ağrısı Şikayetiyle Hastaneye Giden Kız Çocuğu, Tuvalette Düşük Yaptı Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 20:18:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Torbalı'da Fabrikada Kazan Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]