Torbalı'da Fabrikada Kazan Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı (3)
35 dakika önce
ÖLENLERİN SAYISI 2'YE ÇIKTIİzmir'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapan fabrikada yaşanan iş kazasında ağır yaralanan mühendis Aziz Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
ÖLENLERİN SAYISI 2'YE ÇIKTI İzmir
'in Torbalı
ilçesinde, bakır tozu üretimi yapan fabrikada yaşanan iş kazasında ağır yaralanan mühendis Aziz Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yıldız'ın yaşamını yitirmesi ile birlikte ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Tedavileri süren diğer 2 işçinin ise durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir),
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:43 Kaynak: DHA
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