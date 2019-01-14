Torbalı'da Fabrikada Kazan Patladı: 1 Ölü, 3 Yaralı (1)
38 dakika önce
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapan fabrikada kazan patladı, 1 işçi öldü, 1'i ağır, 3 işçi de yaralandı.
İZMİR'in Torbalı
ilçesinde, bakır tozu üretimi yapan fabrikada kazan patladı, 1 işçi öldü, 1'i ağır, 3 işçi de yaralandı. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:08 Kaynak: DHA
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