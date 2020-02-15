Torbalı'da geri dönüşüm tesisi protestosu - Son Dakika
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Torbalı'da geri dönüşüm tesisi protestosu

6 saat önce

Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulması planlanan akü geri dönüşüm tesisini protesto eden bir grup, sanayi bölgesi girişinde yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.

Torbalı'da geri dönüşüm tesisi protestosu, System.String[]

Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulması planlanan akü geri dönüşüm tesisini protesto eden bir grup, sanayi bölgesi girişinde yürüyüş ve basın açıklaması yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bölge sakinlerinin katıldığı eylemde yağmur altında yürüyüş yapan grup adına Ege Doğa Koruma Birliği Adnan Pelvanlar ve Sarı Zeybekler İzmir İl Temsilcisi Emirhan Turkan, basın açıklaması yaptı.

Emirhan Turkan, yaptığı açıklamada tarım alanları, zeytinlikler ve arı kovanlarının yanına atık akü tesisi kurulmak istenmesine anlam veremediklerini belirterek akü ayrıştırması sırasında ortaya çıkan kurşunun toprak, su ve hava kirliliği için çok riskli bir madde olduğuna işaret etti.

İnsan sağlığı açısından zararları bilinen kurşunu ilçelerinde istemediklerini ifade eden Turkan, "Altı mahallemizde yaşayan ve tarım ürünlerimizi satın alan olan onbinlerce insanın sağlığını bozacak bu fabrikanın açılmasını kabul etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Ziraat Odası Başkanı Girgin de odaya kayıtlı 16 bin üye ve ailelerinin bu topraklardan geçimini sağladığını belirterek, "Kimsenin sanayi tesislerine itirazı yok. Ancak bu tesisler tarım bölgelerine zarar verirse sıkıntı o zaman başlar. Tarım arazilerine kimse dokunamaz" dedi.

Organize Sanayi Bölgesi, Torbalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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