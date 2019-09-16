Torbalı'da göçüğün yaraları sarıldı

İZMİR (İHA) – İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşanan göçük olayında zarar gören binada çalışmalar sona yaklaşırken, mührü kaldırılan binanın 24 dairesine, sahipleri tekrar yerleşti. 4 dairede ise çalışmalar sürüyor.



Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın önündeki istinat duvarı, geçtiğimiz Salı günü büyük gürültüyle çökmüştü. Göçükle oluşan toprak ve kaya parçaları, 7 katlı binanın kot altında kalan 2 dairesinin dış cephesinde hasara neden olunca 28 dairelik bina güvenlik nedeniyle Torbalı Belediyesi tarafından mühürlenmiş ve boşaltılmıştı. Bina sakinlerini otelde misafir eden Torbalı Belediyesi, bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalar gerçekleştirdi. Enkazı tamamen kaldıran ekipler, hasar tespitinde bulunduktan sonra temelinde ve kolonlarında fiziki zarar görmeyen binanın mührünü kaldırdı.



Göçük nedeniyle balkonları yıkılan binanın ilk katındaki 4 daire dışında diğer dairelerde herhangi bir çalışmaya ihtiyaç duyulmadığı ifade edilirken, daire sakinleri güvenli bir şekilde evlerine yerleşti,. Diğer 4 daire için de çalışmaların sürdüğü ifade edildi.



Çalışmaların devam ettiği dairelerde oturan vatandaşlar, bu süreçte yine Torbalı Belediyesi tarafından otelde konuk edilecek ve en geç bir hafta içinde evlerine kavuşacaklar. Binadaki son durum ve yapılan çalışma için bilgi veren Torbalı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, "Gerekli incelemelerden sonra bina sakinlerinin daha da mağdur olmaması için mührü kaldırdık. Bina için herhangi bir tehdidin bulunmadığına emin olduktan sonra bu işlemi gerçekleştirdik. Alandaki enkazı tamamen kaldırdık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde istinat duvarı ve binanın alt katındaki balkon çalışmalarını sürdürmeye devam ediyoruz. Şimdilik 24 daire sakinimiz yuvalarına kavuştu. Zarar gören 4 dairede de çalışmalara başladık. Bu hafta binadaki tüm çalışmalar sona erecektir" ifadelerini kullandı. - İZMİR