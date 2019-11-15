Son Dakika Haberleri: Torbalı'da hırsızlar girdikleri evde 14 gün yaşamış
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Torbalı'da hırsızlar girdikleri evde 14 gün yaşamış

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde hastanede tedavi gören bir kişinin evine giren hırsızların evde 14 gün yaşadığı tespit edildi.

Torbalı'da hırsızlar girdikleri evde 14 gün yaşamış, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde hastanede tedavi gören bir kişinin evine giren hırsızların evde 14 gün yaşadığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Torbalı mahallesinde yaşayan Hayri Kaya, tedavi görmek üzere yattığı Torbalı Devlet Hastanesi'nden 15 gün sonra taburcu edilerek evine geldi.

Evinin camlarının kırıldığını ve eşyalarının çalındığını gören H.K, polise başvurdu. Bina çevresindeki kamera incelemeleri sonucu camı kırarak eve giren 2 kişinin 14 gün boyunca evde yaşadığı tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken diğer zanlının yakalanması için çalışma devam ediyor.

Torbalı Devlet Hastanesi, Hayri Kaya, Torbalı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:02 Kaynak: AA
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