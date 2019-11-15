Son Dakika › Güncel › Torbalı'da hırsızlar girdikleri evde 14 gün yaşamış - Son Dakika
Torbalı'da hırsızlar girdikleri evde 14 gün yaşamış
6 saat önce
İzmir'in Torbalı ilçesinde hastanede tedavi gören bir kişinin evine giren hırsızların evde 14 gün yaşadığı tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:02 Kaynak: AA
İzmir'in Torbalı ilçesinde hastanede tedavi gören bir kişinin evine giren hırsızların evde 14 gün yaşadığı tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki Torbalı mahallesinde yaşayan Hayri Kaya, tedavi görmek üzere yattığı Torbalı Devlet Hastanesi'nden 15 gün sonra taburcu edilerek evine geldi.
Evinin camlarının kırıldığını ve eşyalarının çalındığını gören H.K, polise başvurdu. Bina çevresindeki kamera incelemeleri sonucu camı kırarak eve giren 2 kişinin 14 gün boyunca evde yaşadığı tespit edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.A, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken diğer zanlının yakalanması için çalışma devam ediyor.
Bakıcı dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu burnunu kanatana kadar dövdü Ukrayna'da üniversiteli kızları öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirim 100 bin lira Son dakika: Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan siyanür satışı açıklaması: Gerekli adım atılacak