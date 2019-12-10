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Torbalı'da hırsızlık için binaya tırmanan şahıs güvenlik kamerasına takıldı
6 saat önce
İzmir'in Torbalı ilçesinde evlerden hırsızlık yapan bir şahıs, bir binanın üçüncü katına tırmanırken güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:14 Kaynak: AA
İzmir'in Torbalı ilçesinde evlerden hırsızlık yapan bir şahıs, bir binanın üçüncü katına tırmanırken güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Alınan bilgiye göre, bir kişi, Torbalı Mahallesi'nde üçüncü kattaki daireye mutfak penceresinden girmek amacıyla binaya tırmandı. Klima ve korkulukları adeta basamak gibi kullanarak eve giren şahıs, ziynet eşyalarını çaldı.
Polis ekipleri şansın O.A. olduğunu güvenlik kamerası görüntülerden belirledi. Yakalanan O.A, çaldığı ziynet eşyalarını 1200 liraya sattığını itiraf etti.
O.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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