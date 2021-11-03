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Torbalı'da hobi bahçelerinde yıkım başladı - Son Dakika

Torbalı'da hobi bahçelerinde yıkım başladı

03.11.2021 13:44
Torbalı'da hobi bahçelerinde yıkım başladı

Tarım ve Orman Bakanlığının tarım arazilerini korumak amacıyla başlattığı sıkı denetim uygulamaları kapsamında Torbalı Belediyesi düğmeye bastı.

Torbalı'da 200 ile 500 metrekare arasında parsellere bölünerek kurulan kooperatiflere üye olanlara noter satışıyla verilen hobi bahçelerinde inşa edilen yapılar için yıkım kararı alındı. 'Hobi bahçelerine' yönelik kanun teklifinin yasalaşması üzerine, belediyelere 'gerekenin' yapılması için tebligat gönderilmişti. Bu kapsamda Torbalı'da da yıkımlar başladı. Hobi bahçelerinin yasal olmayan kaçak yapı statüsünde olduğunu ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, " 'Hobi bahçesi' diye yasal bir uygulama yok. Tarım alanlarının ranta açılmasına müsaade etmeyeceğiz. Hobi bahçesi adı altında yapı yapılan alanlar tek tek yıkılacak" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TEKİN: HOBİ BAHÇELERİNDEKİ YAPILARI YIKACAĞIZ

Son olarak Dağkızılca Mahallesi'nde gerçekleşen yıkımla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tekin, "İlçemizde neredeyse bine yakın hobi bahçesi var. Bunlar yasal çerçevenin çok dışında. Valilikten ve bakanlıktan gelen talimatlar doğrultusunda hobi bahçelerine yapılan yapıların hepsini yıkacağız ve idari para cezaları uygulayacağız.Köylünün elinden yok pahasına tarlaları alıp ranta açmak isteyenlere karşı daha fazla sessiz kalamazdık. Ayrıca halkımız hobi bahçesi diye yapılan reklamlara da itibar etmesinler. Hem biz hem de valilik bu işin takipçisi. Önümüzdeki aylarda bu yapılar planlı şekilde, program dahilinde yıkılacak." dedi.

Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Torbalı'da hobi bahçelerinde yıkım başladı - Son Dakika


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