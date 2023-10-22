Torbalı'da dün akşam bir intihar vakası yaşandı. İki çocuk babası olduğu öğrenilen 30 yaşındaki şahıs, başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi.
Torbalı ilçesinin Ertuğrul Mahallesi'nde meydana gelen olayda talihsiz gencin ablası, eve geldiğinde kardeşini kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, M.Ö.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
30 yaşında ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şahsın bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve içine kapanık yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › İki çocuk babası canına kıydı, cansız bedenini ablası buldu - Son Dakika