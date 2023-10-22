İki çocuk babası canına kıydı, cansız bedenini ablası buldu

Torbalı'da dün akşam bir intihar vakası yaşandı. İki çocuk babası olduğu öğrenilen 30 yaşındaki şahıs, başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi.

ABLASI KANLAR İÇİNDE BULDU

Torbalı ilçesinin Ertuğrul Mahallesi'nde meydana gelen olayda talihsiz gencin ablası, eve geldiğinde kardeşini kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, M.Ö.'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

PSİKLOJİK SORUNLARI VARDI

30 yaşında ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şahsın bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve içine kapanık yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.