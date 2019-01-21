Torbalı'da İzsu'nun Kazıp Bıraktığı Yollar Yenileniyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından alt yapı yenileme nedeniyle kazıldıktan sonra adeta kaderine terk edilen bazı mahalleler, belediye ekipleri tarafından baştan sona yenileniyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından alt yapı yenileme nedeniyle kazıldıktan sonra adeta kaderine terk edilen bazı mahalleler, belediye ekipleri tarafından baştan sona yenileniyor.



2017 yılında içme suyu hattını yenileme hedefiyle yola çıkan İZSU'nun, ilçe merkezinde başlattığı kazı çalışmaları sıkıntılara neden oldu. Alt yapı yenileme amacıyla cadde ve sokakları kazan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ekiplerinin gerekli bakımı yapmadan bölgeyi terk etmesi, ilçedeki günlük hayatı olumsuz etkiledi. Torbalı Belediyesi, İZSU tarafından kullanılmaz hale getirilen yolları ise onarmaya devam ediyor. Belediye son olarak, Ertuğrul Mahallesi Torbalı Caddesi'nde bozuk yolda yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında caddeye 500 metre kare kilit taşı döşeneceği ifade edilirken, Torbalı Belediyesi Başkanı Adnan Yaşar Görmez, caddede süren çalışmaları yerinde inceledi. Bölgedeki vatandaşlar ile bir araya gelip sorun ve beklentilerini dinleyen Başkan Görmez, İZSU'nun 6 aydır yapmadığı yol nedeniyle gelen şikayetlerin artması üzerine çalışma başlattıklarını dile getirdi.



Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "İlçemizin genelinde son 3 yıldır bu manzara sık sık yaşanıyor. İZSU kazıp bıraktığı yollar ile hem vatandaşlarımızı cezalandırıyor hem de vatandaşla Torbalı Belediyesi'ni karşı karşıya getirmeyi amaçlıyor. Komşu ilçeler Menderes ve Kemalpaşa'da da benzer manzaralar yaşanıyor. Torbalı Belediyesi olarak vatandaşımız mağdur olmasın diye bozuk yolları onarıyoruz. Torbalı Caddesi'nde yaklaşık 500 metre karelik bir alanda kilit taşı onarım işini sürdürüyoruz. Kış mevsiminde olmamıza rağmen vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önüne geçmek adına bozuk yolları düzeltmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

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