Torbalı'da kaçak tütün satan 9 işletmeye para cezası uygulandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Torbalı'da kaçak tütün satan 9 işletmeye para cezası uygulandı - Son Dakika

Torbalı'da kaçak tütün satan 9 işletmeye para cezası uygulandı

7 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak tütün sattığı öne sürülen işletmelere yönelik operasyonda 9 işletmeye toplam 35 bin 467 lira para cezası kesildi.

Torbalı'da kaçak tütün satan 9 işletmeye para cezası uygulandı, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak tütün sattığı öne sürülen işletmelere yönelik operasyonda 9 işletmeye toplam 35 bin 467 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelindeki "Duman 9" operasyonu kapsamında işletmeleri denetledi.

Kontrollerde üç iş yerinin ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Operasyonda toplam 55 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 1203 adet kaçak sigara, 3 bin 400 adet boş "makaron" ele geçirildi. 9 işletmeye, toplam 35 bin 467 lira idari para cezası uygulandı.

Torbalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:38 Kaynak: AA
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