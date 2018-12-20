Torbalı'da Kadına Şiddet Konuşuldu!

Söyleşiye konuşmacı olarak Psikolog İlknur Peder ile Avukat Bilge Civa katıldı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen söyleşiyi çok sayıda vatandaş izledi.

İlknur Peder;"Şiddetin kaynağı ifade güçlüğü"

Kadına yönelik şiddet olaylarının artmasının toplumsal değerlerin yozlaşmasıyla yakından alakalı olduğunu dile getiren Psikolog İlknur Peder "Kadına dönük şiddetin temelindeöfke gibi, sevgi gibi duygularımızı ifade etmekte yaşanan güçlüklerin olduğunu gözlemliyorum. Çocuklarımıza öncelikle karşılarındakiyle empati kurmayı ve duygularını doğru biçimde ifade etme becerisini öğretmemiz gerekiyor. Duygularını düzgün ifade etmeyen kimseler bir yerde tıkanıp kaldıklarında öfke patlaması yaşıyorlar. Bu da genellikle fiziksel olarak kendilerinden zayıf kimselere yöneliyor. "dedi.

Kadına şiddetin temel nedenlerinden bir tanesinin de insanlardakigüç istenci olduğunu vurgulayanPeder, "Güç istemek herkesin doğal bir eğilimidir. Ancak gücü elde edince onu nasıl iyi yönde kullanacağını da bilmek gerekiyor. Erkek "Ben güçlüyüm dolayısıyla benim dediğim olur" dediğinde o zaman elindeki gücü şiddet olarak kadına yöneltebiliyor. "dedi.

Avukat Bilge Civa; "Kadınlar yalnız değildir"

Son yıllarda artan kadına şiddet vakalarının hükümeti bu konuda yeni ve etkili önlemler almaya ittiğini dile getiren Avukat Bilge Civa " Kadına şiddetin önüne geçilebilmesi için yasalarımızda eskiye nazaran daha caydırıcı maddeler bulunuyor. Kolluk kuvvetlerimiz de bu konularda daha geniş yetkilerle donatılmış durumda. Alınan bu tür hukuki önlemlerle kadınların mağdur olmasının büyük ölçüde önüne geçilmiş bulunuyor. Hükümetimiz kadınların yanında dolayıyla kadınlarımız yalnız ve çaresiz hissetmesinler. Yalnız alınan bu tedbirlerin yanında kadınlarımızında hakları konusunda daha bilinçli olmaları ve herhangi bir şiddet vakasıyla karşılaştıklarında nerelere başvuracaklarını iyi bilmeleri gerekiyor" dedi.