Torbalı'da kır düğün salonunda duvar yıkılması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Torbalı'da kır düğün salonunda duvar yıkılması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti

17.07.2023 01:02

Torbalı ilçesinde bulunan bir kır düğün salonunda süs amaçlı yapılan duvarın yıkılması sonucu Deniz Çelebi (9) hayatını kaybetti, Eğmen Gürbüz (7) ise yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalede Çelebi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Gürbüz ise Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde düğün salonunda bulunan duvarın yıkılması sonucu 2 çocuk duvarın altında kaldı. 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

1 ÇOCUK CAN VERDİ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Paşa Caddesi'ndeki bir kır düğün salonunda, "süs amaçlı" yapıldığı öğrenilen duvar, düğün sırasında Deniz Çelebi (9) ve Eğmen Gürbüz (7) adlı iki çocuğun üzerine devrildi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince duvarın altında kalan çocuklardan 9 yaşındaki Deniz Çelebi'nin hayatını kaybettiği, Eğmen Gürbüz'ün ise durumunun ağır olduğu belirlendi. Ağır yaralı durumdaki Gürbüz, ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Torbalı'da düğün salonunda duvar yıkılması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Deniz Çelebi'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Torbalı'da düğün salonunda duvar yıkılması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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Deniz Çelebi, Çelebi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torbalı'da kır düğün salonunda duvar yıkılması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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