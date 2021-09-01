Torbalı'da 'Kurtuluş Şenlikleri' 6 gün sürecek - Son Dakika

Torbalı'da 'Kurtuluş' coşkusu başlıyor

Torbalı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı bu yıl da bir dizi etkinlikle kutlanacak. Torbalı Belediyesinin düzenleyeceği 7 Eylül Kurtuluş Şenliklerine ilginin yoğun olması beklenirken, etkinlikler yarın start alacak. Her yıl yapılan organizasyonlar ile gelenekselleşen 7 Eylül Kurtuluş Senlikleri geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleşmemişti.Kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerin yer alacağı şenlikler için Torbalı Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Şenlik haftasının 7 Eylül'e kadar devam edeceği ifade edilirken, Türkiye'nin en önemli sanatçılarından Hayko Cepkin ve ünlü popçu Lara'nın da katılacağı bu dev kutlama organizasyonunda birbirinden önemli yerel sanatçılar da sahne alacak. Yine kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında tiyatro gösterisi de kutlamaların bir parçası olacak.

DOLU DOLU PROGRAM

Etkinlikler ilk olarak yarın iki ayrı konserle başlayacak. Yarın saat 21.30'da Türk Halk Müziği Korosu en sevilen türküleri Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı'nda seslendirecek. Bu konserden hemen sonra da Doç. Dr. Gökhan Hekim tarafından 'Neşet Ertaş Türküleri' isimli dinleti gerçekleşecek. Programın ikinci gününde ünlü pop sanatçısı Lara, unutulmayan şarkılarını Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı'nda seslendirecek. 3. Gün itibariyle sportif etkinliklerin de başlayacağı kutlama kapsamında Allstar 3x3 sokak basketbolu turnuvası başlayacak.Günün sonunda yani 21.30'da Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı'nda Torbalı Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından 'Kılıbık' isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.

KONSERLER, SPORTİF FAALİYETLER…

Pazar günü, İzmir'in önemli voleybol takımlarının katıldığı 'Kadının Gücü Parkede' isimli turnuva Torbalı'da başlayacak. Saat 15.00'da başlayacak olan turnuva Yedi Eylül Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Saat 17.00'da ise Allstar 3x3 sokak basketbolu turnuvasının finalleri ve ödül töreni Koruluk Basketbol Sahasında gerçekleşecek. Aynı gün saat 21.30'da Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı'nda Grup Narkoz en sevilen şarkılarla Torbalılılarla buluşacak.

BAŞKAN TEKİN'DEN DAVET

6 Eylül günü saat 17.00'da 'Kadının Gücü Parkede' isimli turnuvanın diğer maçları oynanacak. Günün sonunda Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı'nda İnanç Alankuş tarafından ilçe sakinlerine konser verilecek. Kurtuluş'un yıl dönümü olan 7 Eylül'de ise dolu dolu bir program ilçe sakinlerini bekliyor. Eski Belediye binasının olduğu meydanda saat 09.30'da halk oyunları gösterleriyle 'Kurtuluş Gününün' startını verecek olan belediye gün içerisinde çeşitli noktalarda bando ve mehter gösterisi gerçekleştirecek. Günün sonunda ise Yedi Eylül İlçe Stadı'nda ünlü sanatçı Hayko Cepkin konseri gerçekleşecek. Tüm İzmirlileri 6 gün sürecek olan Kurtuluş Şenliklerine davet eden Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Düşman işgalinden kurtuluşumuzun 99. yılı dolayısıyla her kesime hitap eden bir dizi etkinlik hazırladık. Çocuk, genç, yaşlı herkese hitap edecek olan etkinliklerimize tüm İzmirlileri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.