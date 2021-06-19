Torbalı'da motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde motosikletin çarptığı 73 yaşındaki yaya yaşamını yitirirken motosikletten düşen sürücü yaralandı.
Ayrancılar Mahallesi'nde A.D'nin kullandığı 35 JDT 52 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Hepalkaç'a (73) çarptı.
Hepalkaç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada motosikletten düşen A.D. de metrelerce sürüklenerek yaralandı.
Sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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