Torbalı'da mühür kalktı, göçüğün yaraları sarılıyor

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 6 gün önce istinat duvarının çökmesinin ardından boşaltılıp, mühürlenen 7 katlı ve 28 daireli apartmandaki incelemeler tamamlandı. Temel ve kolonlarında zarar olmadığı tespit edilen binanın mührü sökülürken 24 dairenin sakinleri tekrar evlerine döndü. Balkonları zarar gören 1'inci kattaki 4 dairede oturanların yapılacak onarım çalışmaları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle bir hafta daha otelde kalacakları bildirildi.Ayrancılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 91 Sokak'taki 7 katlı apartmanın önündeki istinat duvarı, 10 Eylül'de büyük gürültüyle çöktü. Göçükle birlikte oluşan toprak ve kaya parçaları, yandaki binanın kot altında kalan 4 dairesinin dış cephesine zarar verdi. Göçüğün oluşturduğu çukura, park halindeki biri minibüs olan iki araç düştü. Yolun altından geçen su borusunda da patlak meydana geldi. 7 katlı apartmanın ilk katında büyük hasar meydana geldi. Olayı görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis, çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise göçüğün olduğu bölgeyi kontrol etti. Yapılan kontrollerde, ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Göçüğün ardından Torbalı Belediyesi, söz konusu apartmandaki 28 daireyi boşaltıp, güvenlik gerekçesiyle mühürledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde çalışma başlatılırken, apartman sakinleri otele yerleştirildi. Bu sırada çöken istinat duvarının enkazı kaldırılıp, gerekli zarar tespiti ve inceleme yapıldı. İncemeler sonucunda zemin ve kolonları başta olmak üzere herhangi bir fiziki zarar görmediği belirlenen apartmanın mührü cumartesi günü kaldırıldı.EVLERİNE KAVUŞTULARGöçük nedeniyle balkonları zarar gören birinci kattaki 4 daire dışında apartmandaki başka bir dairede bakım ve onarıma ihtiyaç olmadığı belirlendi. Bu 4 dairede oturanlar, güvenlik ve yapılacak çalışmalar nedeniyle evlerine dönemedi. Diğer katlardaki tüm daire sahipleri ise tekrar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Otelde kalmaya devam eden diğer 4 daire sakininin de gerekli çalışmaların tamamlanmasın ardından en geç bir hafta içinde evlerine girebilecekleri bildirildi.'ALANDAKİ ENKAZI TAMAMEN KALDIRDIK'Binadaki son durum ve yapılan çalışma hakkında bilgi veren Torbalı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, "Gerekli incelemelerden sonra bina sakinlerinin daha da mağdur olmaması için mührü kaldırdık. Bina için herhangi bir tehdidin bulunmadığına emin olduktan sonra bu işlemi gerçekleştirdik. Alandaki enkazı tamamen kaldırdık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde istinat duvarı ve binanın alt katındaki balkon çalışmalarını sürdürmeye devam ediyoruz. Şimdilik 24 daire sakinimiz yuvalarına kavuştu. Zarar gören 4 dairede de çalışmalara başladık. Bu hafta binadaki tüm çalışmalar sona erecektir" dedi.