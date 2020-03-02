Torbalı'da mühürlü binada kumar oynayan 50 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde daha önce kumar oynandığı tespit edildiği için kapısı mühürlenen binada kumar oynadığı tespit edilen 50 kişiye işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Yazıbaşı Mahallesi'nde kumar oynandığı için daha önce kapısı mühürlenen binaya ikinci kez operasyon düzenlendi.

Binada kumar oynadığı tespit edilen 50 kişiye, kumar oynamak ve tütün mamülleri kullanmaktan idari yaptırım uygulandı.

Kumar oynanmasına ortam sağlayan iş yeri sahibi M.B. hakkında da adli işlem yapıldı. Şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şahısların kapısı mühürlü binaya, mührü bozarak girdikleri tespit edildi.

Aynı adresin en son 28 Şubat olmak üzere 3 kez mühürlendiği öğrenildi.