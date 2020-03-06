Torbalı'da öğrenciler, şehitler için yürüdü - Son Dakika

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Torbalı'da, İdlib şehitleri için 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' düzenlendi. Torbalı Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yürüyüşe, ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan yaklaşık 1000 kişi katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile Ertuğrul Mahallesi Dörtyol mevkisinde toplanan öğrenciler, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sloganları atarak, Torbalı Belediyesi'ne kadar yürüdü. Öğrencilere yol boyunca çevredekiler ve esnaf da destek verdi. Belediye binası önünde şehitler için saygı duruşunda bulunan öğrenciler, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Yusuf Kılıç ise Fetih Suresi'ni okudu ardından şehitler için dua edildi. Öğrenciler, yürüyüşün ardından öğretmenleri eşliğinde okullarına döndü.