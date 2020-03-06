Torbalı'da öğrenciler şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Torbalı'da öğrenciler şehitler için yürüdü

14 dakika önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, ilk ve orta dereceli okul öğrencileri, Suriye'nin İdlib şehrinde, rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen Mehmetçikler için tek vücut olup, ellerinde Türk bayrakları ile yürüdü.

Torbalı'da öğrenciler şehitler için yürüdü, System.String[]

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, ilk ve orta dereceli okul öğrencileri, Suriye'nin İdlib şehrinde, rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen Mehmetçikler için tek vücut olup, ellerinde Türk bayrakları ile yürüdü.

Torbalı'da, İdlib şehitleri için 'Şehitlere Saygı' yürüyüşü düzenlendi. Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yürüyüşe, ilçedeki ilk ve orta dereceli okullardaki yaklaşık bin öğrenci katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ile Ertuğrul Mahallesi Dörtyol mevkisinde, toplanan öğrenciler, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sloganları atarak Torbalı Belediyesi'ne kadar yürüdü. Öğrencilere yol boyunca vatandaşlar ve çevredeki esnaflar da destek verdi. Belediye binası önünde şehitler için saygı duruşunda bulunan kalabalık; daha sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Yusuf Kılıç'ın Fetih Suresi'nden bir bölüm seslendirmesi ve şiirlerin de okunmasından ardından şehitler için dua edildi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altındaki yürüyüşün ardından öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde okullarına döndü.


Torbalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:19 Kaynak: DHA
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