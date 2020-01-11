Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti (2) - Son Dakika

DÜN AKŞAM KENDİNİ ASMIŞ

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Doktor Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren Enver Yıldız'ın (30), dün saat 22.20 sıralarında intihar ettiği öğrenildi. Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tek başına kaldığı hücrede, kendini eşofmanının ipiyle tavana asan Yıldız'ı fark eden ceza infaz memurları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yıldız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Davut CAN/İZMİR,