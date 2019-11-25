Son Dakika Haberleri: Torbalı'da Sağlık-Sen üyeleri, doktora yönelik şiddeti kınadı
Son Dakika Sağlık Torbalı'da Sağlık-Sen üyeleri, doktora yönelik şiddeti kınadı - Son Dakika

Torbalı'da Sağlık-Sen üyeleri, doktora yönelik şiddeti kınadı

6 saat önce

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şubesi üyeleri, Torbalı Devlet Hastanesinde genel cerrahi uzmanı doktorun hasta yakının saldırısına uğraması konusunda basın açıklaması düzenledi.

Torbalı'da Sağlık-Sen üyeleri, doktora yönelik şiddeti kınadı, System.String[]

Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şubesi üyeleri, Torbalı Devlet Hastanesinde genel cerrahi uzmanı doktorun hasta yakının saldırısına uğraması konusunda basın açıklaması düzenledi.

Torbalı Devlet Hastanesinin ana giriş kapısında düzenlenen basın açıklamasına Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Topçu, Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Hüseyin Akçaoğlu, Sağlık-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir ve doktorlar katıldı.

Ekrem Özdemir, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının şiddet mağduru olmaya devam ettiğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarına güvenli bir ortam sağlanması gerektiğine işaret eden Özdemir, "Sağlık çalışanına şiddet topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Sağlık çalışanlarının şiddetle, karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli bir sorundur. Sağlıkta memnuniyetin yüzde 70'lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddet kesinlikle kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından H.G, geçen hafta hasta yakını H.K'nin saldırısına uğramış, darp raporu alarak şikayetçi olmuştu. H.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmıştı.

Torbalı Devlet Hastanesi, Torbalı, İzmir, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasbedilğini iddia etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 22:39:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Torbalı'da Sağlık-Sen üyeleri, doktora yönelik şiddeti kınadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]