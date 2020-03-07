Torbalı'da şehitlere saygı yürüyüşü - Son Dakika

Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İdlib şehitleri için kortej yürüyüşü ve anma programı düzenledi.
Kortej yürüyüşüne ilçedeki tüm okullardan öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.
Ellerinde Türk bayrakları ile Ertuğrul'dan belediye meydanına yürüyen öğrenciler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.
Daha sonra belediye meydanında toplanan öğrenciler ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu İstiklal Marşı'nı okudu.
Etkinlikte bir imam hatip lisesi öğrencisi şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim okudu.