Torbalı'da silahlı saldırıda öldürülen Hatice Gülcemal'in cenazesi yakınları tarafından alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Torbalı'da silahlı saldırıda öldürülen Hatice Gülcemal'in cenazesi yakınları tarafından alındı - Son Dakika

Torbalı'da silahlı saldırıda öldürülen Hatice Gülcemal'in cenazesi yakınları tarafından alındı

6 saat önce

İzmir Torbalı İlçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Torbalı Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in cenazesi yakınları tarafından alındı.

İzmir Torbalı İlçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Torbalı Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in cenazesi yakınları tarafından alındı

Torbalı'da silahlı saldırıda öldürülen Hatice Gülcemal'in cenazesi yakınları tarafından alındı

Hatice Çarpar, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:24 Kaynak: AA
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