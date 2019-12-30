Torbalı'da silahlı saldırıda öldürülen Hatice Gülcemal'in cenazesi yakınları tarafından alındı - Son Dakika

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Torbalı'da silahlı saldırıda öldürülen Hatice Gülcemal'in cenazesi yakınları tarafından alındı
6 saat önce
İzmir Torbalı İlçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Torbalı Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in cenazesi yakınları tarafından alındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:24 Kaynak: AA
İzmir Torbalı İlçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Torbalı Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in cenazesi yakınları tarafından alındı
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