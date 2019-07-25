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Torbalı'da Suriyeli 3 terörist yakalandı

20 dakika önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, terör örgütü Heyet Tahrir el Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 3 terörist yakalandı.

Torbalı'da Suriyeli 3 terörist yakalandı, System.String[]


İZMİR'in Torbalı ilçesinde, terör örgütü Heyet Tahrir el Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 3 terörist yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adreslere yapılan baskında, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye'de örgüt adına silahlı eğitim aldıktan sonra yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Torbalı'ya geldikleri belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen örgüt üyelerinin sorgusu sürüyor.

- İzmir
Torbalı, Suriye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:30 Kaynak: DHA
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