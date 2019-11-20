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Torbalı'da tekel bayisine uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde tekel bayisinde yapılan aramalarda 520 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Torbalı'da tekel bayisine uyuşturucu operasyonu, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde tekel bayisinde yapılan aramalarda 520 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Türkmenköy Mahallesi'nde bir tekel bayinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda, 520 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu madde öğütmek ve etkisini artırmak amacıyla kullanılan aparatlar, tabanca ile mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.Y.'nin cezaevi firarisi olduğu da öğrenildi.

Torbalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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