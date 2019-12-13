Torbalı'da tekne motoru hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Torbalı'da tekne motoru hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Torbalı'da tekne motoru hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Torbalı ilçesinde, tekne motoru çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Torbalı'da tekne motoru hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Torbalı ilçesinde, tekne motoru çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ertuğrul Mahallesi'nde park halindeki çekicinin üzerindeki teknenin motorunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olayla ilgili H.A. ve C.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların hırsızlık amacıyla kullandıkları aracın plakasını çamurla kapattıkları öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Torbalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aşık olduğu temizlik görevlisi kadını başkasıyla evleneceği için öldürmüş
Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası gündemi salladı! ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son Dakika Haberleri
19:20 Ceren'in katilinin 13 sayfalık iddianamesi kan dondurdu - Son Dakika
19:19 Oğuz Atay'ın evine bilgilendirme tabelası yerleştirildi - Son Dakika
19:19 Azeri İşadamı Etimad İsmayilov'un öldürülmesine ilişkin dava görüldü - Son Dakika
19:14 Kadınların evde yaptıkları ürünler kermeste tanıtıldı - Son Dakika
19:14 Safranbolu Belediyesinden hastalara ziyaret - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:24:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Torbalı'da tekne motoru hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]