Torbalı'da 'Temizlik Harekatı' - Son Dakika

Belediye vatandaş ile el ele ormanları temizleyecek

İnsan eliyle katledilen, moloz dökülen, çöp atılan ormanlık alanlarda bugüne kadar sayısız defa çalışma başlatan Torbalı Belediyesi, bu kez halkla beraber temizlik harekatı gerçekleştirecek. Vatandaşların da dahil olacağı temizlik hareketi için tüm Torbalılılara çağrıda bulunuldu. İnsanların kendi elleriyle kirlettiği, ormanları yine insan eli ile temizlemek ve çevre bilinci oluşturmak için düğmeye basan Torbalı Belediyesi tüm doğa severleri etkinliğe davet etti. Cumartesi günü saat 12.00'da Ayrancılar- Türkmenköy Orman İşletme Müdürlüğü yanındaki ormanlık alanda yaklaşık 8 bin metrekarelik yeri temizleyecek olan Torbalı Belediyesi'nin 'Tertemiz Torbalı' projesi kapsamında gerçekleşecek olan temizlik hareketi, belirli aralıklarla diğer mahallelerde de gerçekleşecek.

SLOGANLAR BELİRLENDİ

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in de bizzat katılacağı temizlik harekatında 'Temiz çevre temiz gelecek demektir', 'Geleceğin için torunlarına bırakacağın dünya için doğayı temiz tut', 'Temizlik saygı işidir, başaran çağdaş kişidir', 'En iyi temizlik kirletmemektir' ve 'Çevreyi hor gören geleceği zor görür' gibi sloganlarla donatılacak olan ormanlık alanı temizlemek için muhtarlar, Ayrancılar Yörük Derneği, Ayrancılar İlkokulu Okul Aile Birliği, Ayrancılar Spor Kulübü, Üreten Eller Kadın Atölyesi üyeleri ve daha birçok sivil toplum kuruluşunun katılacağı harekata tüm Torbalı sakinleri davet edildi.

ÖZGAN'DAN TÜM TORBALI'YA DAVET

Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Özgan, "Acı ama maalesef ormanlarımızı, yaşadığımız çevreyi bu hale getiren biziz. Hem çevre bilinci aşılamak hem de farkındalık oluşturmak adına kendi ellerimizle ormanlarımızı temizlemeye başlıyoruz. İlk durağımız Ayrancılar-Türkmenköy. Buradaki ormanlık alanda tam 8 bin metrekarelik yeri temizleyeceğiz. Belediye Başkanımız Mithat Tekin de katılım sağlayacak. Cumartesi günü saat 12.00'da, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, dernekler ve halkımızı hep birlikte yaşatacağımız ormanımızı birlikte temizlemeye davet ediyorum." dedi. Temizlenecek ormanlık alan, Türkmenköy trafik ışıklarının olduğu kavşağın sağında yer alan Demirciköy yolu üzerinde yer alıyor.