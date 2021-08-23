Torbalı'da 'Tiyatro Festivali' sona erdi - Son Dakika

Torbalı Belediyesi bu yıl 'Metropolis Tiyatro Festivali' adı altında ilçede bir ilki gerçekleştirdi.

Sanatın kalbi 4 gün boyunca Torbalı'da attı

Torbalı Belediyesi bu yıl 'Metropolis Tiyatro Festivali' adı altında ilçede bir ilki gerçekleştirdi. 19 Ağustos Perşembe günü başlayan ve dün "Kadınlar Konuşursa" oyunuyla sona eren Metropolis Tiyatro Festivali'ni on binlerce vatandaş takip etti. 'İnadına Tiyatro' sloganıyla ilçe vatandaşlarına unutulmaz günler yaşatan Torbalı Belediyesi, çocukları da festival boyunca unutmadı. Gündüzleri çeşitli yerlerde çocuk tiyatroları sahnelenirken, çocuk ve yetişkin oyunlarının yanı sıra tek kişilik gösteriler, söyleşiler ve konserler düzenlendi.

FARKLI ŞEHİRLERDEN USTALAR GELDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Sarıyer Belediye Tiyatrosu, Maltepe Belediye Tiyatrosu, Tiyatro Kalemi ve Toprak Sahne gibi Türkiye'nin en iyi ekiplerince hazırlanan oyunların sergilendiği festival, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, meclis üyeleri, usta sanatçılar ve binlerce vatandaşın katıldığı kortejle başladı. Festivale, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından binlerce yıl önce oyunların sahnelendiği Metropolis Antik Kenti'nin Amfi Tiyatrosu'nda "Aslolan Hayattır" oyunu ile start verildi. Festival boyunca "Kırmızı Başlıklı Kurt", "Kalemler", "Memurin Faslı", "Hayvanlar Çiftliği", "Kahvede Şenlik Var", "Çevre Müfettişleri" ve "Kadınlar Konuşursa" oyunları Torbalı'da sahnelendi. Öte yandan festivale Tarık Pabuççuoğlu, Salih Kalyon, Adnan Biricik, Erhan Yazıcıoğlu, Kamer Yıldız Ok, Gizem Duman Şeşen ve Nazif Uslu gibi usta isimler söyleşileriyle festivale renk katarak, tiyatro severlerle buluştu.

BAŞKAN TEKİN'DEN TEŞEKKÜR

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, kapanış konuşmasında yaptığı açıklamada "Torbalı'da gerçekleştirmiş olduğumuz Tiyatro Festivali'nde dört gün boyunca bizimle olan tiyatro emekçilerine sergilemiş oldukları oyunlar için çok teşekkür ederim. Festivale yoğun ilgi gösteren Torbalı halkına ve bizlere dört gün boyunca unutulmaz anlar yaşattılar" ifadelerini kullandı.

TEKİN: "SENEYE YENİDEN GÖRÜŞMEK DİLEĞİYLE"

Başkan Tekin, açıklamalarının devamında "Binlerce yıl önce tiyatroların oynandığı sahnelerde yeniden tiyatroların sahnelenmesine vesile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Torbalı halkının da festivalimize yoğun ilgi göstermesi bizleri çok mutlu etti. Bütün oyunculara göstermiş oldukları performanslar nedeniyle yüreklerine sağlık diyorum. Bu yıl burada sona eren Tiyatro Festivalimiz önümüzdeki yıl yine sizlerle olacak. Seneye yeniden görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.