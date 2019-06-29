Son Dakika Haberleri: Torbalı'da üreticinin domates umudu
Son Dakika Güncel Haber

Torbalı'da üreticinin domates umudu

39 dakika önce

Torbalı Ziraat Odası Yılmaz Girgin, ilçede bu yıl domateste hastalık olmadığı, verimin yüksek beklendiği belirtti.

Torbalı'da üreticinin domates umudu, System.String[]
Torbalı Ziraat Odası Yılmaz Girgin, ilçede bu yıl domateste hastalık olmadığı, verimin yüksek beklendiği belirtti.
Girgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl 44 bin 810 dekar arazide domates tarımı yapıldığını ancak tuta zararlısı ve mildiyö hastalığı nedeniyle verimin oldukça düşük gerçekleştiğini, bu sene ise yaklaşık 30 bin dekar araziye domates ekildiğini ifade etti.
Bu yıl üreticinin aldığı tedbirler sayesinde hastalığın görülmediğini dile getiren Girgin, "Domates üreticisi bu sezon hastalıklara karşı yapılan uyarıları dikkate alarak bilinçlendi. Şu ana kadar hastalığın izine rastlamadık. Sadece Subaşı ve Kırbaş mahalleleri arasındaki domates ekili arazilerde dolu nedeniyle küçük çapta bir zarar meydana geldi. Onun dışında herhangi bir sorun yok." dedi.
Girgin, domates hasadının 10 Temmuz'da başlayacağını da ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:49 Kaynak: AA
gazete, ziraat odası, domates, torbalı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve tüm yardımcıları istifa etti Binali Yıldırım: Çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir Şarkıcı Aleyna Tilki, kabalıktan isyan etti: İmdadıma 10 polis yetişti Erdoğan'ın G-20 zirvesi sonrası gazeteciyle olan diyaloğu güldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 13:28:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Torbalı'da üreticinin domates umudu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]