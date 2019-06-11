Son Dakika Haberleri: Torbalı'da uyuşturucu operasyonları
Son Dakika Güncel Haber

Torbalı'da uyuşturucu operasyonları

7 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 103 kök kenevir bitkisi ile 250 gram esrar ele geçirildi.

Torbalı'da uyuşturucu operasyonları, System.String[]
İzmir'in Torbalı ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 103 kök kenevir bitkisi ile 250 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşçuburun ve Aslanlar mahallelerinde uyuşturucu ticareti amacıyla kenevir ekildiği ihbarı üzerine 3 ayrı bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 103 kök ekili kenevir bitkisi ile kurumaya bırakılmış 250 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:57 Kaynak: AA
Kenevir, Torbalı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı: Bunun adı basitliktir Cani adam, tartışma yaşadığı ağabeyini başından vurarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:21:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Torbalı'da uyuşturucu operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]