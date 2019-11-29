Torbalı'da uyuşturucu operasyonu
6 saat önce
Torbalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:30 Kaynak: AA
Torbalı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletle uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen zanlıyı yol kontrolünde durdurdu.
Sürücü S.Ö 'nün üzerinden 1,11 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada da 17 gram esrar ve 1.27 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
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