Torbalı'da Yağmur Çayı Taşırdı, Köprüye Zarar Verdi

İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, Fetrek Çayı'nda taşkın yarattı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 3 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, Fetrek Çayı'nda taşkın yarattı. Çay üzerinden geçen köprünün bazı bölümleri yıkılırken, yol araç geçişine kapatıldı. Ayrıca İZBAN Pancar İstasyonu yaya ve araç alt geçitleri suyla dolup taştı, bu duraktaki seferler iptal edildi.



Torbalı ilçesinde yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte 3 gündür aralıklarla süren sağanak yağmur yüzünden dün (cuma) akşam Fetrek Çayı'nda taşkın oldu. Kereviz, pırasa ve brokoli gibi ürünler ekili 50 hektar tarım arazisi ve bölgedeki bazı hayvan çiftlikleri, su baskınından olumsuz etkilendi. Ayrıca çayın üstünden geçen tek şeritli beton köprünün bazı bölümleri, yıkıldı. Arslanlar, Şehitler ve Eğerci mahallelerini Torbalı ilçe merkezine bağlayan köprüdeki ulaşım kapandı. Bölge sakinlerinin ilçe merkezine gitmek için Çaybaşı- Torbalı yolunun kullandığı belirtildi.



Menderes'in Bulgurca Mahallesi'ndeki su kanalı, yağışlardan dolayı taşınca, Pancar Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi. Zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde su baskını oldu. İZBAN Pancar İstasyonu yaya ve araç alt geçitleri suyla dolup taştı. İZBAN istasyonun bu durağında seferler iptal oldu. Ulaşım diğer istasyonlardan ESHOT otobüsleriyle sağlanmaya başlandı. İzmir Büyükşehir ve Torbalı Belediyesi, Devlet Su İşleri, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi ve itfaiye ekipleri kentteki olumsuzlukları gidermeye yönelik çalışma yürütüyor. Torbalı Kaymakamlığı ve Torbalı Belediyesi'nin, zarar tespiti için de çalışma başlattığı belirtildi. - İzmir

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