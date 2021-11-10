Torbalı'da yol çalışmaları 8 ekiple devam ediyor - Son Dakika

Hem ara sokaklar hem de caddeleri kapsayan çalışmaları, Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu da yerinde inceledi

Başkan Yardımcısı Yakupoğlu, çalışmaları yerinde inceledi

Torbalı'da yol çalışmaları 8 ekiple devam ediyor

Torbalı'nın 50 yıllık su sorununu çözecek olan İZSU'nun yeni su şebekesi ve kanalizasyon çalışmaları sonrasında bozulan yollar için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla başlayan sıcak asfalt serimi hızla sürüyor. Hem ara sokaklar hem de caddeleri kapsayan çalışma sonunda Torbalı'da ayların sorunu sona ermiş olacak. Çalışmalar kapsamında 3 etaptan oluşan Metropolis Bulvarında 2'nci etap çalışmaları başlarken, Cemali Tuncer Bulvarı'nda ise bir yandan asfalt kazımına bir yandan da asfalt serim işlemi devam ediyor.2 serim ekibi ve 6 yama ekibi ile gece gündüz mesai harcayan ekipler, yılbaşına kadar asfalt çalışmalarını büyük oranda tamamlamayı hedefliyor. Öte yandan TEDAŞ ve İzmir Gaz alt yapı çalışmaları nedeniyle asfalt serim işlemlerinde zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor.

YAKUPOĞLU, "ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Torbalı Belediyesi ortaklığında gerçekleşen çalışmaları Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu da yerinde inceledi. Gerçekleşen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Yakupoğlu,yaptığı açıklamada "İZSU'nun ilçemizde yapmış olduğu tarihi çalışma sonrası bozulan yollar için çalışmalarımız 2 serim ve 6 yama ekibi tarafından aralıksız devam ediyor. Yapılan alt yapı çalışması sonrasında bozulan yollar vatandaşımız için önemli bir sorun olduğunun farkındayız. Bu nedenle ekiplerimiz Torbalı halkını mağdur etmemek için yoğun mesai harcıyor.Yılbaşına kadar asfalt serim işlemlerini büyük oranda tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışma planımızda yol çalışmalarının yanı sıra, yolların aydınlatılması ve kaldırımlar için de yeni planlamalar yapacağız. Ayrıca Torbalı'nın en önemli sorunu olan trafik sorunu için de çözümler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.