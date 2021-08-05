Torbalı'da zabıta ormanlar için teyakkuzda - Son Dakika

Karadan ve havadan ormanları gözetleyen ekipler, giriş çıkışları da kontrol altında tutuyor. Zabıta havadan ve karadan ormanları gözetliyor

Son günlerde üst üste gelen orman yangını haberleri sonrasında yüzde 40'ı ormanlarla kaplı olan Torbalı'da, belediye önlemleri artırdı. Torbalı Belediyesi zabıta ekipleri, ormanlarda devriye atarak hem güvenliği sağlıyor hem de mangal veya ateş yakanlara yaptırım uyguluyor. Öte yandan Torbalı Belediyesi belirli periyotlarda ormanlarda drone uçurarak herhangi bir dumanın olup olmadığını kontrol ediyor. Olası durumda Torbalı Orman İşletme Şefliği'ne de bilgi verecek olan Torbalı Belediyesi ekipleri, 7/24 ormanlarda mesai harcamaya devam edecek.

BAŞKAN TEKİN'DEN UYARI

Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in talimatıyla ormanlarda önlemleri artıran zabıta ekipleri, giriş çıkışları da kontrol altında tutuyor.Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Bir süredir ülkece zor günler yaşıyoruz. Pek çok ilimizde yangınlar kontrol edilemez bir boyuta ulaştı. Torbalı Belediyesi olarak ilçemizde oluşabilecek yangınlara önceden müdahale edebilmek için birçok noktada 7/24 nöbetimize devam ediyoruz. Hem karadan hem de havadan gözlemlerimiz sürüyor. Burada ilçe sakinlerimize de iş düşüyor. Lütfen kimse şu süreçte ormanlara girmesin, ateş veya mangal yakmasın. Hele anız yakmaya hiç kalkışmasın. Unutmayalım ki yaşanabilir bir gelecek için yeşili korumak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.