Son Dakika Haberleri: Torbalı'daki "engelli menüsü" ödüle layık görüldü
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Torbalı'daki "engelli menüsü" ödüle layık görüldü

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde görme engelli bir öğretmenin koordinatörlüğünde başlatılan çalışmayla ilçedeki restoranlara Braille alfabesiyle menü dağıtılılması projesi Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından ödüle layık görüldü.

Torbalı'daki

İzmir'in Torbalı ilçesinde görme engelli bir öğretmenin koordinatörlüğünde başlatılan çalışmayla ilçedeki restoranlara Braille alfabesiyle menü dağıtılılması projesi Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından ödüle layık görüldü.

Torbalı Rehberlik Araştırma Merkezi'nde çalışan görme engelli Rehberlik Öğretmeni İdris Ekinci, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan kimya öğretmeni Gültince Güler Erten, muhasebe öğretmeni Sevcihan Koş, 12/F öğrencileri Gamze Can, Büşra Karabacak, Cengizhan İlge, Abdülkadir Yalçın,Umut Çerçil ve Bilal Türker'den oluşan grup, "Bir Dokunuş Bir Dünya Projesini" hayata geçirdi.

İlçedeki restoranlardan menüleri toplayarak bunu görme engellilerin de okuyabileceği Braille alfabesine aktaran ve yeni menüler basarak restoranlara dağıtan grup üyeleri bu projeyle Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla düzenlenen Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım yarışmasında jüri heyeti tarafından ödüle layık bulundu.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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