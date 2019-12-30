Torbalı'daki peş peşe cinayetlerin zanlısı yakalandı - Zanlının saklandığı ev - Son Dakika
Son Dakika Güncel Torbalı'daki peş peşe cinayetlerin zanlısı yakalandı - Zanlının saklandığı ev - Son Dakika

Torbalı'daki peş peşe cinayetlerin zanlısı yakalandı - Zanlının saklandığı ev

6 saat önce

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesi, bir polisin de yaralanmasına ilişkin aranan zanlı, saklandığı evde yaralı olarak yakalandı.

İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesi, bir polisin de yaralanmasına ilişkin aranan zanlı, saklandığı evde yaralı olarak yakalandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Torbalı'daki peş peşe cinayetlerin zanlısı yakalandı - Zanlının saklandığı ev

Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:31 Kaynak: AA
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