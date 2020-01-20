Torbalı'daki şenlik çocukları eğlendirecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Torbalı'daki şenlik çocukları eğlendirecek - Son Dakika

Torbalı'daki şenlik çocukları eğlendirecek

6 saat önce

Öğrencilerin yarı yıl tatiline başlamasıyla harekete geçen Torbalı Belediyesi, öğrencilere özel olarak yapacağı çocuk şenliğinde; tiyatro gösterileri, yazar buluşmaları, zumba, balon ve palyaço aktiviteleri gerçekleştirilecek.

Torbalı'daki şenlik çocukları eğlendirecek, System.String[]

Öğrencilerin yarı yıl tatiline başlamasıyla harekete geçen Torbalı Belediyesi, öğrencilere özel olarak yapacağı çocuk şenliğinde; tiyatro gösterileri, yazar buluşmaları, zumba, balon ve palyaço aktiviteleri gerçekleştirilecek.


Torbalı Belediyesi sömestr tatilinde çocukları unutmadı. 3 gün sürecek bir çocuk şenliğine imza atacak olan Torbalı Belediyesi, bu kapsamda; tiyatro gösterileri, yazar buluşmaları, zumba, balon ve palyaço aktiviteleri ile seminerler gerçekleştirecek.


23 Ocak 2020 Perşembe günü başlayıp cumartesi günü sona erecek olan etkinliklerden tüm çocuk grupları ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek. Belediye Kültür Merkezinde gerçekleşecek olan Çocuk Şenliği, tatilini dolu dolu geçirmek isteyen çocukların adresi olacak. Çocuk şenliğinin ise perşembe günü saat 14.00'de Çiğli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu ekibinin hazırladığı 'Mikropsuz Bir Hayat' isimli çocuk oyunu ile başlayacağı, etkinliklerle ilgili bilginin kültür merkezinden alınabileceği bildirildi.


Çocuk şenliğinin Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un çocuklara bir hediyesi olduğunu ifade eden Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, tüm çocukları etkinliklere davet etti. - İZMİR

Torbalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:33 Kaynak: İHA
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